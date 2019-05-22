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تعرف على واجبات الإعلاميين وفقًا لميثاق الشرف الإعلامى

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:30 ص
تعرف على واجبات الإعلاميين وفقًا لميثاق الشرف الإعلامى اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين - أرشيفية
كتب محمد السيد
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طالبت نقابة الإعلاميين أعضاءها بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ويرصد "اليوم السابع" الواجبات التى حددها ميثاق الشرف، والتى يجب على كل إعلامى الالتزام بها فيما يلى:

-الالتزام بالدقة والأمانة والصدق وإسناد الأخبار والمعلومات إلى مصادرها الأصلية.

-الالتزام بالموضوعية فى التناول والتوازن فى عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية.

-عدم تحريف ما يبث وتجنب استغلال التقنيات والأساليب الفنية المختلفة فى تضليل الجمهور.

- التحقق مما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى من معلومات وقضايا قبل بثها.

-احترام آداب الحوار الإعلامى وتجنب الدخول فى ملاسنات وخلافات شخصية.

-الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافى الآداب العامة والقيم المجتمعية.

-عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

-عدم بث الأفكار والمفاهيم الخاطئة التى تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.

-الامتناع عن بث ما يغذى أو يكرس ثقافة العنف والكراهية عدم إبداء الرأى فيما يخص القضايا المعروضة أمام القضاء وعدم التعليق على الأحكام القضائية.

-الالتزام بحق الرد والتصحيح وفقًا للقانون.

-التمييز والفصل الصريح بين المواد الإعلامية والإعلانية.

-لا يحق للإعلامى الحصول على هبات أو هدايا أو مزايا خاصة من آية جهة فى الداخل أو الخارج اذا كانت متعلقة أو مؤثرة على عمله.

-الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف أو تدعو إلى التقليد وكذلك احترام حقوق المتهم حتى تثبت إدانته.

-التزام الإعلامى بالمظهر والسلوك اللائق بما يتناسب الذوق العام.

-توخى الدقة فى اختيار الضيوف ومراعاة التخصص والكفاءة.

-الالتزام بالحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية فيما يتعلق بالفئات المهمشة والأطفال والنساء ومتحدى الإعاقة.


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