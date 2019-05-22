تعرف على واجبات الإعلاميين وفقًا لميثاق الشرف الإعلامى

طالبت نقابة الإعلاميين أعضاءها بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ويرصد "اليوم السابع" الواجبات التى حددها ميثاق الشرف، والتى يجب على كل إعلامى الالتزام بها فيما يلى:
-الالتزام بالدقة والأمانة والصدق وإسناد الأخبار والمعلومات إلى مصادرها الأصلية.
-الالتزام بالموضوعية فى التناول والتوازن فى عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية.
-عدم تحريف ما يبث وتجنب استغلال التقنيات والأساليب الفنية المختلفة فى تضليل الجمهور.
- التحقق مما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى من معلومات وقضايا قبل بثها.
-احترام آداب الحوار الإعلامى وتجنب الدخول فى ملاسنات وخلافات شخصية.
-الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافى الآداب العامة والقيم المجتمعية.
-عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.
-عدم بث الأفكار والمفاهيم الخاطئة التى تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.
-الامتناع عن بث ما يغذى أو يكرس ثقافة العنف والكراهية عدم إبداء الرأى فيما يخص القضايا المعروضة أمام القضاء وعدم التعليق على الأحكام القضائية.
-الالتزام بحق الرد والتصحيح وفقًا للقانون.
-التمييز والفصل الصريح بين المواد الإعلامية والإعلانية.
-لا يحق للإعلامى الحصول على هبات أو هدايا أو مزايا خاصة من آية جهة فى الداخل أو الخارج اذا كانت متعلقة أو مؤثرة على عمله.
-الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف أو تدعو إلى التقليد وكذلك احترام حقوق المتهم حتى تثبت إدانته.
-التزام الإعلامى بالمظهر والسلوك اللائق بما يتناسب الذوق العام.
-توخى الدقة فى اختيار الضيوف ومراعاة التخصص والكفاءة.
-الالتزام بالحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية فيما يتعلق بالفئات المهمشة والأطفال والنساء ومتحدى الإعاقة.
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