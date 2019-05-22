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تعرف على قواعد القبول والشروط للتقديم للثانوية العسكرية بالأقصر

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:19 م
تعرف على قواعد القبول والشروط للتقديم للثانوية العسكرية بالأقصر دليل القبول بالمدارس العسكرية بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر، أنه على من يرغب فى الحصول على ملف التقديم للمدرسة الثانوية العسكرية، التوجه إلى مكتب المستشار العسكرى بديوان عام محافظة الأقصر.

وفيما يلى الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية:

1- أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط ووفقا لكافة المراحل السنية (ابتدائى وإعدادى وثانوي) على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وألا يكون فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة .

2- وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الاستغناء، مع شرط اجتياز جميع الاختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبى والقياسات النفسية واختبار القوام والنمط الجسمانى والاختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام (كشف الهيئة).

3- ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلا، وأن يجتاز جميع الاختبارات المقررة كشرط أساسى لقبوله بالنسبة للمرحلة الابتدائية بالإضافة للشروط التفضيلية التى يتمتع بها الطالب من مقومات طبقا لتقييم الجهات المختصة، والحصول على بطولات رياضية على مستوى (منطقة - جمهورية)، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات (جمهورية - دولي) كشرط تفضيلى .

4- ويتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة، ويطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر، وبالنسبة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة يتم المبيت بالمدرسة والأجازات بنظام الراحات الإسبوعية، مع عدم قبول الطعن على قرار عدم قبول الطالب واستمراه بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر العسكرية المختصة دون غيرها .

وكان قد صدّق وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً من البنين بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك للعام الدراسى 2019/2020 لمختلف المراحل الدراسية ابتدائى وإعدادى وثانوى طبقا لشروط القبول بكل مرحلة، حيث يبدأ سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية اعتبارا من 22 مايو حتى 1 يوليو 2019 .

 

 


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الاقصر

المدرسة الثانوية العسكرية بالاقصر

وزارة الانتاج الحربى

التقديم للطلاب الذكور فقط

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