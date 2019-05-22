تعرف على خطة مديرية الصحة فى شمال سيناء لمواجهة الموجه الحارة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، إتخاذها كافة الاستعدادت لمواجهة موجة الحر المتوقعة والإجهاد الحرارىً.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم الاستعداد الكامل بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، لمواجهة موجة الحر المتوقع حدوثها والتغيرات المناخية، مؤكدا على جاهزية الاستقبال والطوارى لحالات الإجهاد الحرارى،وضربات الشمس، واستمرار رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى على مستوى المحافظة.

أضاف الدكتو حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، إن الوقاية خير من العلاج بضرورة إتباع التعليمات الوقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى تزامناً مع موجة الحر المتوقعة .

وقال فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام إنه تم نشر حملة توعية للأهالى للوقاية من التغيرات المناخية .

وأشار إن هذه الحملة فى صورة إرشادات تتضمن التنبيه على خطورة المشى فى الشمس لمسافات طويلة، وضرورة استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، والإكثار من شرب الماء أو السوائل، وإرتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية. وعند الشعور بالتعب يجب الراحة فى مكان جيد التهوية والظل، واخذ الحيطة لمن يعانون بأمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكرى بعدم التعرض للشمس الشديدة، لأنهم أكثر الناس تعرضاً لضربة الشمس.