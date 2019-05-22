سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على الفرق بين الأحكام النهائية والباتة غير قابلة للطعن

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:00 م
تعرف على الفرق بين الأحكام النهائية والباتة غير قابلة للطعن محكمة النقض- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

"حكم القضاء هو عنوان الحقيقة"، لذا يسعى المتقاضين فى المحاكم إلى الحصول على أحكام نهائية أو باتة غير قابلة للطعن بطرق النقض، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المتنازع عليها، ولكن كثيرا ما يحدث خلط ما بين الحكم النهائى والحكم البات خاصة أمام محكمة النقض، والذى يصعب على غير القانونيين التفريق ما بينهم.

"اليوم السابع" يقدم توضيحا لمفهوم الأحكام النهائية والأحكام الباتة بالنسبة لانتهاء درجات التقاضى وعدم جواز الطعن عليها:

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

أما الحكم البات هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن المقررة قانونا سواء كانت عادية كالمعارضة أو الاستنئاف أو النقض وصدر من محكمة النقض ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما باتا.

وبالرغم من ذلك يجوز لمحكمة النقض إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة مثل إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حياً أو إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أو إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

5 حالات تجيز لمحكمة النقض إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة

انتهاء تدريب الهيئات القضائية على الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار

لو خاضع للكسب غير المشروع.. اعرف عقوبة عدم تقديم إقرار الذمة المالية

خليك فى حالك أحسن.. الحبس والغرامة عقوبة الطعن فى الذمة المالية للآخرين

3 إجراءات للتظلم من قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على الأموال.. اعرفها

حكم القضاء هو عنوان الحقيقة

الأحكام النهائية

الاحكام الباتة

حكم غير قابل للطعن

احكام غير قابلة للطعن

محكمة النقض


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة