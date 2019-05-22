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تسيير خط جوى مباشر بين وسط الصين ونيروبى ..12 يونيو المقبل

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:55 ص
تسيير خط جوى مباشر بين وسط الصين ونيروبى ..12 يونيو المقبل الطيران الصينى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت سلطت مقاطعة "هونان" بوسط الصين إطلاق خط جوى مباشر يربط مدينة "تشانجشا" عاصمة المقاطعة مع (نيروبى) عاصمة كينيا، اعتبارا من 12 يونيو المقبل.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم الأربعاء - أنه سيتم تشغيل هذا الخط من قبل شركة طيران جنوبى الصين على متن طائرة "إيرباص 330"، بواقع رحلتين أسبوعيًا، مشيرة إلى أن أول معرض اقتصادى وتجارى بين الصين وأفريقيا سيعقد فى تشانغشا خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو، حيث سيسهم فتح الخط الجوى الجديد فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين.

يذكر أن حجم التجارة بين مقاطعة هونان وأفريقيا بلغ 2.8 مليار دولار العام الماضى، حيث قامت المقاطعة بضخ ما يقرب من مليار دولار فى أكثر من 120 شركة فى أفريقيا.

 


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