video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 622 مخالفة مرورية وفحص 19شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:12 م
تحرير 622 مخالفة مرورية وفحص 19شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 622 مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 19 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحرير 752 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 904 مخالفات مرورية وفحص 27 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 863 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 632 مخالفة مرورية وفحص 18 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

حمله مروريه

امن المنوفيه

الحوادث

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة