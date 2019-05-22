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تحرير 38 مخالفة صحية لمتداولي الأغذية بأسواق مدينة العريش

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:23 م
تحرير 38 مخالفة صحية لمتداولي الأغذية بأسواق مدينة العريش حملات تموين -ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها تحرير   38 مخالفة صحية لمتداولي الأغذية بأسواق مدينة العريش .

وقال ياسر طه محمد، مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية،  إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء شنت حملة لمراقبة الأغذية بمدينة العريش اليوم بتوجيهات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بتكثيف الرقابة الوقائية علي أماكن تداول الأغذية في ضوء خطة الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة .

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 38 محضر جنحة صحية وإعدام كميات من الأغذية التالفة، وقام مفتشو الأغذية بتوجيه النصح والإرشاد وتثقيف متداولى الأغذية بضرورة الالتزام بالنظافة العامة والشخصية.

وقال فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام إن صحة شمال سيناء تواصل جهودها في ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، موكدًا ضرورة التزام العاملين في مجال الأغذية بكل الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية لضمان سلامة الغذاء.

 


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