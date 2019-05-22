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اليوم السابع: نهاية زمن تهميش الشباب فى مصر

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:37 م
اليوم السابع: نهاية زمن تهميش الشباب فى مصر اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة، منها انتهاء زمن تهميش الشباب والاستعانة بهم فى الوزارات والهيائات، بعنوان "3 دفعات من "البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب" فى الوزارات والهيئات.. وتنظم الفعاليات الوطنية".

واقرأ فى اليوم السابع أيضا..
 

3 دفعات من "البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب" فى الوزارات والهيئات.. وتنظم الفعاليات الوطنية.. نهاية زمن تهميش الشباب فى مصر.. نهاية زمن تهميش الشباب فى مصر على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية
 

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البرنامج الرئاسى

تأهيل الشباب

البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

الموجة الحارة

الطقس

الارصاد

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كودجا

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اليوم السابع بلس

ياسمين صبري


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