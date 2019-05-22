اليوم السابع: نهاية زمن تهميش الشباب فى مصر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة، منها انتهاء زمن تهميش الشباب والاستعانة بهم فى الوزارات والهيائات، بعنوان "3 دفعات من "البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب" فى الوزارات والهيئات.. وتنظم الفعاليات الوطنية".

واقرأ فى اليوم السابع أيضا..



3 دفعات من "البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب" فى الوزارات والهيئات.. وتنظم الفعاليات الوطنية.. نهاية زمن تهميش الشباب فى مصر.. نهاية زمن تهميش الشباب فى مصر على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية



الحكومة تعلن تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً وصندوق دعم التعليم.. مجلس الوزراء يوافق على إلزام جميع الجهات المعنية بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً.. ويقر إجراءات ضد الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية





"تابلت" الجغرافيا بدون مشكلات فى السيستم.. 389 ألف طالب بـ "أولى ثانوى" يؤدون الامتحان إلكترونياً.. وشكوى من صعوبة بعض الأسئلة وعدم وضوحها



الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم والانخفاض يبدأ السبت.. العظمى بالقاهرة تسجل 45 درجة.. ورفع درجة الاستعداد ب 43 مستشفى حميات و 67 قسم حميات





إحالة أوراق 6 متهمين فى "لجان المقاومة الشعبية" بكرداسة للمفتى.. 19 يونيو النطق بالحكم.. والمتهمون كونوا جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتلوا 3 أشخاص بينهم أمين شرطة



صورة للمتهم الرومانى تكشف التفاصيل.. سقوط شبكة دولية فى الكويت لسرقة عملاء الـ ATM باستخدام صائد الرقم السرى





سر السيدة الروسية فى فيديو نائب مستشار النمسا والاندفاع إلى انتخابات مبكرة



ياسمين صبرى لـ "اليوم السابع": اللى شايفينى مستحقش البطولة عاذراهم.. و"حكايتى" ملوش علاقة بـ "طريقى"

الزمالك يعرض "بوطيب أو أحداد + مليون دولار" لضم كودجا من بركان



