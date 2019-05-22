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النيابة: لصوص الدراجات البخارية بالبساتين يستخدمون طريقة المفتاح المصطنع

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:53 ص
النيابة: لصوص الدراجات البخارية بالبساتين يستخدمون طريقة المفتاح المصطنع دراجات بخارية - أرشيفية
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة البساتين، أن العاطلين المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، لسرقة الدراجات البخارية من سكان المنطقة، يستخدمون طريقة المفتاح المصطنع.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "أحمد.ع"، و"على. م"، عاطلين.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم .


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