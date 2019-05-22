النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى فى قضية مقتل طبيب فيصل

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائى الذين تولوا رفع الأدلة الجنائية من موقع مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية داخل شقته بشارع فيصل، فضلًا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكان فريق من خبراء الأدلة الجنائية انتقل إلى الموقع الذى شهد الجريمة، ورفعوا الأدلة الجنائية، لفحصها وتحليلها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه يقيم بمفرده منذ فترة، وليس له علاقات كبيرة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الدافع وراء قتله هو السرقة، وذلك لوجود بعثرة فى محتويات الشقة، مع اختفاء بعض متعلقات الضحية.

وكشفت مناظرة جثة المجنى عليه، أنه فى العقد الرابع من عمره يرتدى ملابسه كاملة، ومصاب بـ6 طعنات فى مناطق متفرقة من جسده، بالإضافة إلى وجود جرح ذبحى بمنطقة الرقبة، وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من شقة بميدان الساعة بفيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص عُثر على جثة شخص تبين أنه "نجيب.م" يحمل جنسية دولة عربية.