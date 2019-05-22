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المجلس العسكرى السودانى يلغى تجميد نشاط النقابات المهنية

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:52 م
المجلس العسكرى السودانى يلغى تجميد نشاط النقابات المهنية الفريق زكى شمس الدين المتحدث باسم المجلس العسكرى السودانى
كتب- هاشم الفخرانى
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أصدر المجلس العسكرى بالسودان بيانا بإلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية جاء نص البيان كالتالى: "عكف المجلس العسكري الانتقالي على مراجعة القرارات التى تم اتخاذها خلال هذه المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد؛ وذلك حفاظاً على المصالح العامة والخاصة؛ حيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات التي قد تحدث بموجب القرارات المتخذة في الوقت الراهن، وفى هذا الإطار تم معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات؛ حيث تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية وإعمالاً للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية.

وبناء واستنادا على ما جاء أعلاه فقد أصدر المجلس العسكرى الانتقالى ظهر اليوم الأربعاء 22 مايو 2019م قرارًا قضى بإلغاء تجميد نشاط نقابات واتحادات مهنية، وشمل ذلك كلا من النقابات المهنية، الاتحادات المهنية، الاتحاد العام لأصحاب العمل القومى، ويسرى القرار من تاريخ التوقيع عليه".

 

 


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