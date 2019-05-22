المتهم بطعن جاره بالمرج : المياه بتنزل على شقتى من حمام المجنى عليه

كتب كريم صبحى

أمر محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج، بحبس عامل بتهمة طعن جارة بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وقال إن اشتكى أكثر من مرة للمجنى عليه، بسبب تسريب مياة من حمام شقتة على شقة المتهم.

وأضاف المتهم انه طالب جارة المجنى عليه، بتغيير مواسير الصرف الصحى فنشبت بينهما مشاجرة احضر على اثرها سلاح أبيض و طعنه به.

تلقى قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، تفيد بوصول "شعبان. ع"، مصاب بجرح فى الكتف نتيجة طعنه بسلاح أبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم "عاطف. س " وبسؤاله أدلى بأن المجنى عليه هو من حضر للتشاجر معه حاملا سلاح أبيض فى يده بسبب تساقط المياه من حمام المتهم، فنشبت بينهم مشاجرة وانتهت بطعن المجنى عليه وحرر المحضر اللازم