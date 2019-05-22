الكرملين: بوتين وميركل وماكرون لم يناقشوا "صيغة نورماندى" بشكل ملموس

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قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف، يوم الثلاثاء، إن مسألة عقد اجتماع فى "صيغة نورماندى" لم تتم مناقشتها فى الحوار بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيسكوف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - ردا على سؤال عما إذا كانت الأطراف قد اتفقت على عقد اجتماع فى "صيغة نورماندى" وقمة رباعية حول سوريا، قائلا "بشكل ملموس، ليس بعد".

يذكر أن "رباعية نورماندى" الخاصة بتسوية الوضع فى أوكرانيا كانت قد تشكلت فى صيف عام 2014 فى إقليم نورماندى، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف فى الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسى، وتقتضى "صيغة نورماندى" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، فى المباحثات حول تسوية الوضع فى أوكرانيا.

وتبحث تسوية الوضع فى إقليم دونباس، فى إطار عمل مجموعة الاتصالات، التى تعقد اجتماعاتها فى مينسك، والتى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات بين الجانبين تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة بينهما.