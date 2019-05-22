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القضاء على مسلحين اثنين خططا لعمل إرهابى بروسيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:01 ص
القضاء على مسلحين اثنين خططا لعمل إرهابى بروسيا الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الروسية شمال شرقى موسكو كانا يخططان للقيام بعمل إرهابى.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للجنة "نفذت عملية مكافحة إرهاب فى منطقة فلاديمير، وتمت خلال العملية تصفية مسلحين اثنين بمدينة كولتشوغينو كانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابى"، وأوضح البيان أنه تم العثور على أسلحة وذخائر، و"حزام ناسف" فى مكان الاشتباك.

وأشارت اللجنة إلى أن العناصر التى تمت تصفيتها من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية فى الخارج، وبناء على تعليمات تلك المنظمة كانا يعدان للقيام بعمل إرهابى فى أماكن مكتظة بالسكان.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، فى 15 فبراير 2006 بصفتها هيئة جماعية بمهمة القيام بتنظيم وتنسيق الأنشطة الخاصة بمكافحة الإرهاب على مستوى العناصر التابعة لسلطة الدولة وعلى مستوى الكيانات الفيدرالية وعلى مستوى السلطة المحلية.

 


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