القصر الملكى البلجيكى يحذر مرشحة برلمانية من استخدام صور الملكة فى الدعاية

كتب أحمد علوى

حذر القصر الملكى البلجيكى، فيرل هيرين السياسية البلجيكية، بعدما استخدمت صورة الملكة فى دعايتها الانتخابية، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.

ووفقا لتقارير صحيفة هيت بيلانج فان ليمبورج، فقد أغضبت فيرل هيرين المرشحة لعضوية مجلس النواب، القصر الملكى بعد استخدام صورة تظهر فيها الملكة ماتيلد فى إحدى منشوراتها الانتخابية دون الحصول على تصريح ، حيث إن القوانين البلجيكية تحظر استخدام أى صور لأفراد العائلة المالكة لأغراض سياسية.

وفى الكتيب الخاص بها ، دمجت هيرين صورة تم التقاطها أثناء زيارة الملكة إلى سانت ترويدن فى عام 2016، فاتصل بها مسئولو القصر الملكى لتذكيرها بالقواعد.

وقال المتحدث باسم القصر الملكى رفيق يلماز لصحيفة نيوسبلاد : "لقد تلقينا الكثير من الطلبات لاستخدام صور الزوجين الملكيين فى الكتيبات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة ، فإن الإجابة تكون دائماً سلبية، يجب أن تكون العائلة المالكة محايدة".

واعتذرت فيرل هيرين للقصر وأضافت "لكن استعادة الكتيب من السكان ستكون مهمة مستحيلة".