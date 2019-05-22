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القبض على 3 عاطلين وراء وضع جرعة مخدرات زائدة لشخص وسرقته فى السيدة زينب

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:47 م
القبض على 3 عاطلين وراء وضع جرعة مخدرات زائدة لشخص وسرقته فى السيدة زينب حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة مقابر الإمام الشافعى، وضبط الجناة وحرر محضر بالواقعة

 

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا بالعثور على شخص متوفى "مجهول الهوية" بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهوده عن التوصل إلى مشاهدة سيارة "ملاكى" توقف قائدها بمكان العثور على المتوفى، وفى وقت معاصر لإكتشاف الواقعة، بإستدعاء مالكها وسؤاله، قرر أن أحد الأشخاص حضر إليه" صاحب ورشة لحام" مقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وطلب منه إستعارة السيارة ملكه بدعوى توصيل زوجته إلى المستشفى.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه كان يتواجد بصحبة المتوفى و3 أشخاص "محددين" داخل المحل الخاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لتعاطى المواد المخدرة "الهيروين" ، وأثناء ذلك شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة نتيجة تعاطية جرعة زائدة من المخدر مما أدى إلى وفاته ، حيث قام أحدهم بالإستيلاء على مبلغ مالى 800 جنيه كان بحوزته وقيامهم بنقل المتوفى إلى منطقة العثور عليه بإستخدام السيارة المشار إليها ، والتخلص من كافة متعلقاته (حافظة نقود – هاتف محمول – حذاء – أوراق خاصة) فى محاولة منهم لإخفاء هويته.

 

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم المبلغ المالى المستولى عليه والخاص بالمتوفى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم العثور على بعض متعلقات المجنى عليه بمكان التخلص منها بشارع مجرى العيون بدائرة القسم، وبإستدعاء الزوجة السابقة للمتوفى تعرفت عليه وقررت أنها إنفصلت عنه بسبب تعاطيه المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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