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الصين وقيرغيزستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائى للبلدين بمختلف المجالات

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:00 ص
الصين وقيرغيزستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائى للبلدين بمختلف المجالات وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، ونظيره القيرغيزى جينكيز حيدربيكوف، أهمية تعزيز التعاون فى مختلف المجالات بين البلدين.

وقال وانج يى - خلال المباحثات التى أجراها مع حيدربيكوف فى العاصمة القيرغيزية (بيشكك)، ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء - إنه فى إطار استغلال فرصة البناء المشترك للحزام والطريق، فإن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق بين استراتيجيات التنمية بين الصين وقيرغيزستان والتنفيذ الفعال للمشروعات الرئيسية من أجل منفعة شعبى البلدين.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين العمل سويا لبناء علاقات شعبية أوثق، تدعيم التعاون على المستوى المحلى، زيادة توطيد علاقات التعاون الأمني، وتوسيع التعاون فى مكافحة "قوى الشر الثلاث" (الإرهاب والانفصالية والتطرف)، وكذلك مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات.

وأوضح وزير الخارجية الصينى، أن التنمية المستدامة والثابتة والجيدة للعلاقات الثنائية تخدم المصالح الأساسية لشعبى البلدين، وأن الصين تقدر دعم قيرغيزستان القوى فى بعض القضايا الكبرى ذات الصلة بتايوان وشينجيانج، كما أن الصين تدعم بشكل مطلق الاختيار المستقل لقيرغيزستان لمسار التنمية وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية للحفاظ على الاستقلال الوطنى والسيادة والأمن.

من جانبه، قال حيدربيكوف، إن قيرغيزستان تولى أهمية كبرى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتدعم تماما مبادرة الحزام والطريق، ومستعدة لزيادة تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والزراعة والإغاثة من الكوارث، وأضاف أن بلاده متمسكة تماما بسياسة "صين واحدة"، وتدعم موقف الصين فى شؤونها الداخلية بما فى ذلك تايوان وشينجيانغ، وتأمل فى زيادة توطيد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين.

 


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