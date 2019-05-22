الشرطة تداهم مراكز تخسيس وعلاج نحافة غير مرخصة بالقاهرة

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مراكز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة يديرها أشخاص بدون ترخيص بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها ظهور العديد من المراكز الطبية "غير المرخصة" وإدراتها بمعرفة غير المتخصصين طبياً .. بزعم علاج المواطنين من أمراض (السمنة والنحافة – سوء التغذية العلاجية – صعوبات التعلم – تأخر النطق والكلام – التجميل وتنسيق القوام) بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط 4 أشخاص ("صيدلى" يقوم بإدراة مركزين للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة - "طبيب بشرى حر بالمعاش" يقوم بإدارة مركز لعلاج السمنة والنحافة وصعوبات التعلم والنطق - "سيدة حاصلة على بكالوريوس تجارة" تقوم بإدارة مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى وعلاج أمراض الشلل النصفى والرعاش – "أخصائى علاج طبيعى" يقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس والنحافة وتنمية المهارات والتخاطب والصحة النفسية) .. إذ قام المذكورين بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها "بدون ترخيص" وادعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة "خلافاً للحقيقة" بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وإدارتى العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة تمت مداهمة المراكز الوهمية المذكورة وبتفتيشها عثر بداخلها على مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة به "جهاز طرد مركزى طبى لفصل عينات الدم – جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته – جهاز موجات فوق صوتيه للعلاج الطبيعى – سرنجات طبية – أنابيب حفظ عينات دم – 200 عبوة دوائية لعلاج السمنة مختلفة الأنواع جميعها مهربة جمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 250 ألف جنيه مصرى".

وتم ضبط مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة به "جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته – جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى – سرنجات طبية - أنابيب لحفظ عينات الدم – 150 عبوة دوائية لعقارات متنوعة غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 110 آلاف جنيه مصرى"، فضلاً عن ضبط مركز عيادة السمنة والنحافة به "جهاز مساج للعلاج الطبيعى– جهاز طبى للتخسيس – 180 عبوة عقارات دوائية متنوعة مهربة جمركياً ، وغير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 180 ألف جنيه مصرى".

وضبطت أجهزة الأمن مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى به "140عبوة دوائية لعقارات متنوعة لعلاج السمنة وآلام العظام، غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 100ألف جنيه مصرى".

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس والنحافة به "جهاز طبى لتنشيط الدورة الدموية– جهاز طبى لتفتيت الدهون– جهاز طبى لإصلاح الترهلات – 120 عبوة دوائية لعقارات متنوعة مهربة جمركياً ، وغير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 80 ألف جنيه مصرى"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.