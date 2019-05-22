video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدرس نظام جديد يجرّم العنصرية والكراهية وازدراء الأديان

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:54 ص
السعودية تدرس نظام جديد يجرّم العنصرية والكراهية وازدراء الأديان سفارة السعودية
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق

أعلن مسؤول سعودى أن الجهات المختصة فى بلاده تدرس حاليا مشروع قانون جديد يجرم العنصرية والكراهية، ويحظر تشكيل منظمات ذات طابع أو تمييز عنصري.

 

ويحظر مشروع القانون الجديد كذلك الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان، أو الإساءة إلى المقدسات، أو بث الكراهية، أو الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات، أو النيل من الرموز التاريخية، ويحمى النسيج الاجتماعى من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته فى الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية.

 

وأوضح رئيس وفد المملكة المستشار عبد الله بن فخرى الأنصارى فى كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمركز الأمم المتحدة فى فيينا، ونقلها موقع جريدة عكاظ  أن بلاده "ترى أن التعصب القائم على الأيديولوجيا والعِرق قد برز بوصفه تهديداً رئيسياً يُعرّض السلم والأمن العالميين للخطر".

 

ولفت المستشار فى هذا السياق إلى "تعرض الإسلام والمسلمين فى كثير من الدول إلى حملات متعمّدة للتشويه وذلك استنادا للتقارير التى تؤكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية وصلت الكراهية والتعصب ضد الإسلام إلى حد مقلق مع تنامى وتيرتها".

 

كما دعا الأنصارى الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية إلى "العمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ نتيجة ارتكاب جرائم الإساءة إلى اتباع الأديان، وشجب ومنع حالات التعصب والتمييز، ومواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها، وتجرم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية".

 

ونوه المندوب السعودى أيضا بـ"أهمية وجود تشريعات حازمة فى الفضاء الإلكترونى الذى تحوّل إلى ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة، مع أهمية وضع إستراتيجيات توعوية وتثقيفية وطنية، وبلورة برامج وطنية تستهدف العاملين، لا سيما فى التعليم والإعلام، وتبنيها لقيم التسامح".

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النظام الإيرانى تحت أقدام القوة الأمريكية فى كاريكاتير الجزيرة السعودية

القضاء على التطرف فى كاريكاتير الجزيرة السعودية

عملاء طهران فى كاريكاتير عكاظ السعودية

بيان: أرامكو السعودية توقع عقدا للغاز الطبيعى المسال مع سيمبرا إنرجى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

صحيفة سعودية: اعتداءات الحوثي على مدن المملكة لن تعوق جهود إنقاذ اليمن

السعوديه

احترام الاديان

قانون جديد

عدالة جنائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة