الداخلية العراقية : القبض على إرهابى فى ديالى

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ألقت قوات الأمن العراقية اليوم الأربعاء القبض على "إرهابي خطير" في محافظة ديالى، شرقي العراق.

وذكر بيان للداخلية العراقية - أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن قوة أمنية من مفارز استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، اعتقلت أحد الإرهابيين، بعد ادعاء عائلته بأنه قتل خلال عمليات التحرير في محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن المعتقل هرب من السجن عام 2015، وتخفى بأطراف القرى في إحدى الدور بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن عملية القبض على المتهم نفذت استنادا إلى تعاون المواطنين في الإخبار عن المشتبه بهم، لافتا الى أن المعتقل أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.