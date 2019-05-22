الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية فى الفلوجة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اختراق وتفكيك خلية إرهابية، وإلقاء القبض على الرؤوس المدبرة لها فى "الفلوجة ".

وأفاد بيان لمديرية الاستخبارات أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء، بأن المديرية تمكنت خلال عملية "نوعية " واستباقية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية فى منطقة "النعيمية " بالفلوجة، والقاء القبض على الرؤوس "الأربعة " المدبرة لها والتى كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال الأيام القادمة، مضيفا أن الإرهابيين المقبوض عليهم من المطلوبين للمحاكمة .