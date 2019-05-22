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الإطاحة بقائد شرطة إسلام أباد لفشله فى القبض على قاتل ومغتصب طفلة

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:15 م
الإطاحة بقائد شرطة إسلام أباد لفشله فى القبض على قاتل ومغتصب طفلة الشرطة الباكستانية
كتب- هاشم الفخرانى
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أوقفت السلطات الباكستانية قائد شرطة العاصمة إسلام آباد، بسبب تقصيره فى قضية اغتصاب وقتل طفلة هزت الرأى العام فى البلاد.

ولقيت قضية خطف فتاة في العاشرة واغتصابها ومقتلها، إدانة وغضبا واسع النطاق فى باكستان، بما فى ذلك وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال مصدر أمني لشبكة سكاى نيوز إن قائد الشرطة فى العاصمة محمد عباس، أوقف عن العمل، اليوم الأربعاء، بسبب فشله فى حل القضية بسرعة كافية، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وأثار مقتل الطفلة احتجاجات واسعة فى إسلام آباد من قبل أفراد من عائلة الفتاة، التى تعود أصولها إلى منطقة مهمند وتنتمى إلى أقلية البشتون على الحدود مع أفغانستان.

 

 

 


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