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الأوقاف تحذر مديرياتها من النقل والترقية والإقالة للخطباء دون موافقة رسمية

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:55 م
الأوقاف تحذر مديرياتها من النقل والترقية والإقالة للخطباء دون موافقة رسمية ائمة مساجد
كتب – إسماعيل رفعت
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حذرت الحكومة جميع مديري الإدارات والمديريات الدينية من الإنفراد بقرارات تخص المساجد والعاملين بها والعاملين على خدمتها دون موافقة رسمية.

وقالت الحكومة فى بيان لها: فى حالة نقل أى إمام أو عامل أو مفتش أو مدير إدارة نتيجة تحقيق أو بمعرفة ديوان عام الوزارة أو إعفاء أى قيادة من العمل القيادى الإشرافي على مستوى الإدارات والمديريات لا يتم إعادة من تم نقله أو إعفائه إلى مكانه الذى كان فيه مرة أخرى أو عودته إلى العمل القيادى أو الإشرافى إلا بخطاب معتمد من رئيس القطاع الدينى، ورئيس قطاع مكتب الوزير، وما عدا ذلك يعد مخالفة تستوجب المساءلة، ويكلف رئيس قطاع المديريات بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات مع المديريات الإقليمية.

 

 


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