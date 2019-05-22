video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تطرد تونسيا بزعم انتمائه لجماعة إرهابية

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:45 م
إيطاليا تطرد تونسيا بزعم انتمائه لجماعة إرهابية داعش
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت مصادر أمنية إيطالية، إن المواطن التونسى البالغ من العمر 18 عاماً، هو الرقم 39 الذى يُطرد بتهمة الإرهاب عام 2019، وهو الـ402 منذ عام 2015.

ووفقا لصحيفة "الفالور ايطاليانو" الإيطالية ، قالت المصادر إن توقيع مرسوم الطرد لأسباب تتعلق بأمن الدولة، جاء على يد وزير الداخلية ماتيو سالفينى، عندما تم وقف الشاب عند الحدود، إثر عودته من تونس، التى يتردد عليها كثيراً.

وأشارت المصادر الأمنية أن الشاب كان مقيمًا فى محافظة تريفيزو ،وبدأت المخابرات بالتحقيق فى روايته عن نشاط دعوى قام به على شبكة الإنترنت، وكذلك تواصله مع أشخاص ينتمون الى بيئات التطرف الإسلامى، والذين "يستهدفم نشاط المحققين هم أيضا".

وأشارت المصادر الى أن "الشاب نشر على صفحته على الفيسبوك ،تعليقات عن تأييد ايديولوجى للارهاب، والاحتفاء بالشهداء والمجاهدين الذين سقطوا فى ساحات القتال، ورسائل ذات نبرة معادية للسامية، كما "أعرب الشاب علانية عن رغبته بالتضحية بنفسه باسم الله ولأجل مسجد القدس.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إنه "بالتالى، ترتفع عمليات الطرد التى تمت منذ عام 2015 حتى الآن إلى 402، موضحة أن 39 منها تمت عام 2019 وفى عام 2018، تم تنفيذ 126 رحلة إعادة، بينما جرت 105 عمليات مماثلة عام 2017، و66 عام 2016، والعدد ذاته خلال عام 2015.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

عمليات تفتيش بمكاتب الإنترنت ومراكز التجمع لمكافحة الإرهاب فى إيطاليا

الحكم بالسجن 8 سنوات على مغربى لاتهامه بتمويل الإرهاب فى إيطاليا

الوفد المصرى بروما يرفض حضور ندوة عن مكافحة الإرهاب ببرلمان إيطاليا

بالفيديو.."شبح" الإرهاب يُطارد إيطاليا قبل انطلاق مباراة روما

ايطاليا

الارهاب

تونس

طرد ارهابى

ماتيو سالفينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة