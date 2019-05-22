إيطاليا تطرد تونسيا بزعم انتمائه لجماعة إرهابية

كتبت فاطمة شوقى

قالت مصادر أمنية إيطالية، إن المواطن التونسى البالغ من العمر 18 عاماً، هو الرقم 39 الذى يُطرد بتهمة الإرهاب عام 2019، وهو الـ402 منذ عام 2015.

ووفقا لصحيفة "الفالور ايطاليانو" الإيطالية ، قالت المصادر إن توقيع مرسوم الطرد لأسباب تتعلق بأمن الدولة، جاء على يد وزير الداخلية ماتيو سالفينى، عندما تم وقف الشاب عند الحدود، إثر عودته من تونس، التى يتردد عليها كثيراً.

وأشارت المصادر الأمنية أن الشاب كان مقيمًا فى محافظة تريفيزو ،وبدأت المخابرات بالتحقيق فى روايته عن نشاط دعوى قام به على شبكة الإنترنت، وكذلك تواصله مع أشخاص ينتمون الى بيئات التطرف الإسلامى، والذين "يستهدفم نشاط المحققين هم أيضا".

وأشارت المصادر الى أن "الشاب نشر على صفحته على الفيسبوك ،تعليقات عن تأييد ايديولوجى للارهاب، والاحتفاء بالشهداء والمجاهدين الذين سقطوا فى ساحات القتال، ورسائل ذات نبرة معادية للسامية، كما "أعرب الشاب علانية عن رغبته بالتضحية بنفسه باسم الله ولأجل مسجد القدس.

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إنه "بالتالى، ترتفع عمليات الطرد التى تمت منذ عام 2015 حتى الآن إلى 402، موضحة أن 39 منها تمت عام 2019 وفى عام 2018، تم تنفيذ 126 رحلة إعادة، بينما جرت 105 عمليات مماثلة عام 2017، و66 عام 2016، والعدد ذاته خلال عام 2015.