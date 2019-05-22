إعلان نتيجة اختبار اللغة العربية لـ100 داعية وواعظة ملتحقين بأكاديمية التدريب

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت نتيجة الاختبار التحريرى فى اللغة العربية للدورة التدريبية المتخصصة للملتحقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وذلك على النحو التالى: