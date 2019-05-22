إعلان نتيجة اختبار اللغة العربية لـ100 داعية وواعظة ملتحقين بأكاديمية التدريب

أعلنت نتيجة الاختبار التحريرى فى اللغة العربية للدورة التدريبية المتخصصة للملتحقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وذلك على النحو التالى:
أولاً: الناجحون فى الدورة
ثانيا: من عليهم دخول الاختبار عقب عطلة عيد الفطر
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|عبير أنور محمد خيري الرافعي
|القاهرة
|2.
|وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم
|القاهرة
|3.
|يمنى محمد أبو النصر مقدم
|القاهرة
|4.
|مرفت عزت محمد عثمان
|القاهرة
|5.
|عبد الرحمن أحمد السيد أبو النصر
|الإسكندرية
|6.
|محمد السيد مصطفى دويدار
|الإسكندرية
|7.
|محمد علي حسن طليبة
|أسيوط
|8.
|عيد على خليفة حسن
|أسيوط
|9.
|مصطفى عثمان أحمد عثمان
|أسيوط
|10.
|حسن عبد الكريم حسن عسران
|الأقصر
|11.
|رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد
|بني سويف
|12.
|هاني حمادة علي عبد العزيز
|بني سويف
|13.
|سعودي السيد عبد الوهاب يوسف
|بني سويف
|14.
|حاتم أحمد محمود إسماعيل
|سوهاج
|15.
|أحمد على أحمد محمد
|الشرقية
|16.
|رمضان محمد عبد الغفار خاطر
|القاهرة
|17.
|أحمد محمد أحمد علوان
|القاهرة
|18.
|محمد محمد أحمد رفاعي كساب
|القليوبية
|19.
|نصر عبد العزيز حسن الكتامي
|كفر الشيخ
|20.
|محمود محمد مرسي الدغمان
|المنوفية
|21.
|دينا محمد حسن الجدامي
|القاهرة
|22.
|حنان متولي توفيق يوسف
|الإسكندرية
|23.
|عبد الرحمن عبد البديع متولي عطية
|الإسماعيلية
|24.
|أحمد محمد محمد معوض مزروع
|دمياط
|25.
|أيمن حسيني عطية سليم
|الشرقية
|26.
|منال محمود صفوت السيد
|القاهرة
|27.
|على عبد الجليل السيد الشوني
|الإسكندرية
|28.
|يوسف عبد الهادي حسن الطيب
|أسوان
|29.
|أحمد محمد عبد الفتاح قطب
|البحيرة
|30.
|علي إسماعيل علي أحمد
|سوهاج
|31.
|محمود ثروت عبد العظيم أحمد
|شمال سيناء
|32.
|رضا عيد يحيى عبد الفتاح
|الغربية
|33.
|مصطفى محمد السيد محمد
|القليوبية
|34.
|محمد سيد محمد إبراهيم
|قنا
|35.
|محمود إبراهيم علي حسين
|أسوان
|36.
|عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم
|الأقصر
|37.
|محمد عبد العال محمد عبد العال الدومي
|الجيزة
|38.
|إبراهيم محمد محمد إبراهيم
|الشرقية
|39.
|جلال خميس أبو مسلم خطاب
|شمال سيناء
|40.
|حمدي ربيع عبد الله عبد العزيز
|الفيوم
|41.
|منال عبد المجيد محمود المسلاوي
|الجيزة
|42.
|محمد شعبان السيد حواش نجم
|الإسكندرية
|43.
|جودة السيد محمد صابر
|الإسماعيلية
|44.
|أيمن محمد محمود أحمد
|الإسماعيلية
|45.
|عادل محمد زكي محمد
|بني سويف
|46.
|محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز
|الدقهلية
|47.
|محمد محمود محمود العدل
|السويس
|48.
|محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل حري
|الشرقية
|49.
|السيد أحمد السيد المتولي
|الغربية
|50.
|عمر عبد الصمد علي أحمد
|قنا
|51.
|محمود عقبة طه محمود
|بني سويف
|52.
|أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن
|الجيزة
|53.
|محمد يوسف بدري أحمد
|سوهاج
|54.
|ياسين محمد علي يسن
|أسوان
|55.
|الشحات محمود على البحيري
|البحيرة
|56.
|محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد
|بني سويف
|57.
|الحسيني عبد السلام أحمد سليمان
|بني سويف
|58.
|أحمد ممدوح محمد عبد الحميد
|دمياط
|59.
|أسامة جاد الرب محمود على
|قنا
|60.
|محمد مصطفى عبد الفضيل سالم
|المنيا
|61.
|محمود عبد الفتاح طلبة سليمان
|الإسكندرية
|62.
|أحمد محمد أحمد القلعي
|الإسماعيلية
|63.
|عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن
|أسيوط
|64.
|محمد أحمد خليفة حسن
|أسيوط
|65.
|محمد عبد المجيد عبد الرحمن عودة
|بني سويف
|66.
|أحمد فرج علي عبد الجواد
|الجيزة
|67.
|سالم بيومي سالم محمود
|الشرقية
|68.
|فرج على فرج الأسود
|الغربية
|69.
|عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى
|الغربية
|70.
|نيفين حسن أنور أحمد مختار
|القاهرة
|71.
|السيد محمد السيد عبد اللطيف
|الإسماعيلية
|72.
|نور علي محمود أحمد
|القاهرة
|73.
|عادل محمد سعيد سيد المستكاوي
|القليوبية
|74.
|محمد نبيل السيد البرلسي
|القليوبية
|75.
|جيهان ياسين يوسف محمود
|الجيزة
|76.
|أحمد سعد أحمد مرسي
|بني سويف
|77.
|أشرف محمد السيد الشقافي
|كفر الشيخ
|78.
|محمود ربيع حسام الدين حسام الدين
|الغربية
|79.
|محمود محمد مندوه محمد بركات
|الجيزة
|80.
|محمود حامد محمد سعيد
|الغربية
|81.
|عبد الرحمن عبد الرحمن خميس علام
|القاهرة
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|علي راضي إسماعيل سالم
|البحيرة
|2.
|مصطفى عبد الله محمد السيد
|الفيوم
|3.
|محمود صادق حرز الله عبد القوي
|بني سويف
|4.
|راوية عبد المنعم محمد خليل
|الجيزة
|5.
|محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح
|أسوان
|6.
|عبد الرحيم رضوان محمد وزيري
|قنا
|7.
|شعبان محمد حزين مطاوع
|بني سويف
|8.
|محمد رمضان حسيني محمد
|الإسماعيلية
|9.
|هاني محمد عبد الرحمن عبد الخالق
|القاهرة
|10.
|محمد عبد الرؤف محمد معتوق
|الأقصر
|11.
|سحر محمد شوقي محمد المرسي
|الجيزة
|12.
|أحمد صبري محمد عبد الله
|الجيزة
|13.
|السعيد محمد سيد أحمد نوح
|دمياط
|14.
|ضياء سيد نور الدين حسين
|القاهرة
|15.
|ضاحي كمال الدين أمين عبد النبي
|قنا
|16.
|إبراهيم محمد رضا إبراهيم
|الجيزة
|17.
|الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد
|سوهاج
|18.
|عمر عبد الناصر يحي البشلاوي
|الفيوم
|19.
|عبد الله حسان محمد إسماعيل قلقيلة
|البحيرة
|20.
|رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ السيد
|بني سويف
|21.
|أحمد حامد حسن علي إسكندر
|القاهرة
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