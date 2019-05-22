إحالة الجزار المتهم بذبح شقيقه بسبب خلافات مالية بالشرابية للجنايات

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوى، رئيس النيابة، إحالة الجزار المتهم بذبح شقيقة بسبب خلافات مالية للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت النيابة له تهم القتل العمد من غير سبق الإصرار والترصد.

البداية عقب تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من عامل، بعثوره على جثة شقيقه مقتولًا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة المجنى عليه مصاب بـ6 طعنات فى مناطق متفرقة من الجسد، وبسؤال مقدم البلاغ لم يتهم أحدا بقتل شقيقه.

ومن خلال التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلّغ بسبب خلافات مالية مع شقيقة القتيل، وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.