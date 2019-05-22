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أريد حلا.. رضوى: زوجى خطف طفلى التوأم وهربهما لدولة أجنبية

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:40 م
أريد حلا.. رضوى: زوجى خطف طفلى التوأم وهربهما لدولة أجنبية محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة دعوى ضم حضانة طفليها التؤام، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أدعت خلالها قيام زوجها بخطف أطفالها وهم عمر 4 شهور وسفره بهما لأحد الدول الأجنبية برفقة زوجته الجديدة، لتؤكد": تركنى أموت وقلبى يحترق من أجل رؤية طفلى الذى تعذبت لأحمل بهما، ومكثت طريحة الفراش أنزف بين الحياة والموت وأرفض الاجهاض رغم خطورة ذلك على حياتى".
 
وتابعت الزوجة رضوى .ع.س، وهى تبحث بداخل محكمة الأسرة بأكتوبر عن حل لحرمانها من حضانة طفليها: "لا أدرى كيف أصبح شكلهما بعد مرور عامين على اختفاء زوجى مع سائحة مسنة تعرف عليها بالغردقة وزواجه منها وسرقته أطفالى وتسجيلها باسمها وتركنى أعانى فى حرب مع أهله دون فائدة".
 
وتكمل:" حصلت على أحكام وقرارت من النيابة ولكنى فشلت بتمكينى من التنفيذ بعدما خطفهما طمعا فى جنسية زوجته الأجنبية وأموالها رغم أنها تبلغ 50 عاما، بعد تحملى خيانته طوال 3 سنوات مدة زواجنا".
 
وتستكمل: "كل ما أعلمه أن طفلى التؤام حرموا من حضن والدتهم ويعيشوا  مع زوجة أب غريبة عنهم، ليقضى على حلمى بسماع كلمة ماما التى مكثت أحلم بسماعها طوال شهور الحمل  وأصبحت أخشى من الموت دون أن أراها".
 
وتتابع: "زوجى عليه عدة أحكام حبس للامتناع عن تنفيذ قرار المحامى العام لكنه هارب ولجأت "لطوب الأرض" دون فائدة.
 
وأكملت وهى تندب حظها التعيس: "ذنب طفلى  يتحرموا من أمها لمجرد العند ورغبة زوجى أن يعاقبنى على رفض تحمل الضرب والإهانه حتى وأنا حامل وطمعه فى مال زوجته الجديدة ليقدم على التزوير والخطف ربنا ينتقم منه ".

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