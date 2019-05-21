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100 مليون صحة: ألبان الأطفال هامة للنمو الطبيعى وتقوية المناعة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:29 م
100 مليون صحة: ألبان الأطفال هامة للنمو الطبيعى وتقوية المناعة ألبان أطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن الإهتمام بصحة الأطفال ضرورة قصوى مؤكدة أهمية حرص على تناول الألبان الطبيعية لما لها من أهمية قصوى فى بناء الجسم واحتوائها على الكالسيوم.
 
وتابعت مبادرة 100 مليون صحة أن الطفل يحتاج الألبان الطبيعية لمساهمتها بنصيب كبير فى التغذية والنمو كمصدر أساسى لتقوية الجهاز المناعى عند الأطفال.
 
يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة أبقت على 305 نقطة 41 نقطة أخرى بالموانئ والمطارات لفحص المصريين بالداخل والعائدين من الخارج للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والقلب.
 
 
 

 


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