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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:37 ص
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10 علامات مصاحبة لسن اليأس.. تعرفى عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:30 ص
10 علامات مصاحبة لسن اليأس.. تعرفى عليها سن اليأس
كتبت هند عادل
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تمر جميع السيدات بمرحلة "سن اليأس" وتبدء هذه المرحلة بعد سن الخمسين، وهى عباره عن توقف نزول الدورة الشهرية، وهناك العديد من الطرق التى تتسبب فى التغلب على ظهور سن اليأس مبكرا مثل ممارسة الرياضة باستمرار، وأشياء أخري سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "HEALTHLINE" .

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علامات مصاحبه  لسن اليأس

1-انخفاض الإفرازات التى يقوم بإنتاجها جدار المهبل، مما يتسبب فى جفافه.

2-الشعور باضطرابات أثناء النوم ، والإصابة بتقلبات مزاجية والاكتئاب والتوتر المستمر .

3- عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب تغيرات هرمونية تؤثر على المبيض ويتبع ذلك انقطاعها بشكل دائم.

4- الشعور بالتعب المستمر وضيق فى عملية التنفس، والعصبية الدائمة.

5- التعرق والشعور بإرتفاع فى درجة حرارة الجسم .

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6- انخفاض مستوى هرمون  الإستروجين مما يؤدى للإصابه بهشاشة العظام.

7- الإصابة بمرض القلب وانسداد الشرايين، كما تتسبب فى الشعور بالآلام فى منطقة الصدر.

8- ارتفاع مستوى السكر والكوليسترول فى الجسم.

9- ظهور التجاعيد، وارتخاء العضلات، وانخفاض نسبة الكولاجين فى الجلد.

10 –فقدان الشهية، والإصابة بأمراض بصرية.

 

 

 


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