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الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:04 م
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وفد حكومى يسافر السعودية للمشاركة فى المجلس الوزارى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:24 م
وفد حكومى يسافر السعودية للمشاركة فى المجلس الوزارى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر البحر الأحمر - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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توجه صباح اليوم، وفد حكومى، إلى السعودية للمشاركة فى اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، وخليج عدن، الذى من المقرر له أن يتم عقده غدا الأربعاء فى جدة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، الذى يعقد كل عامين، ويشارك فيه اليمن ومصر وعدد من البلدان، الأوضاع البيئية فى المنطقة خاصة فيما يخص البيئة البحرية، وحماية السواحل والحد من التلوث الناتج من السفن، وكذلك كيفية وضع إجراءات تساهم فى التكييف مع التغيرات المناخية .

 

 

 


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حماية السواحل

الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر

البحر الاحمر

خليج عدن

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