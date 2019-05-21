موجز 6.. مقتل 16 إرهابيا فى مواجهة مع الشرطة بعد مداهمة أوكارهم بالعريش

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء، ومقتل 16 إرهابيا فى مواجهة مع الشرطة بعد مداهمة أوكارهم بالعريش.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وإستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش .

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى الجديد، يكبد القطاع عجز يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23%.

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، لسداد غرامات التأخير، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة.

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خلال برنامجه الإذاعى "صالون مصر"، على إذاعات راديو النيل والتى تضم "ميجا FM، وهيتس، وشعبى FM، ونغم FM"، على ضرورة الاجتهاد فى الدين، وعدم الرضوخ الى بعض الآراء التى يهدف أصحابها إلى التحكم فى مصائر البشر، مستشهدًا بوقائع تاريخية مع صحابة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2018 كان عام التأمين وفقا لتوجهات ومبادرات رئاسية، مضيفًا أن هناك توجه للتأمين على كافة الفئات المهمشة، وأنه هناك قرار من الهيئة بالتأمين الإجبارى على كل من يحصل على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حماية للعميل والمواطن المصري.

فى انتهاك واضح وصريح من ميلشيا الحوثى لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف ، الذى أوصى باحترام بيت الله الحرام ومقدساته فى أم القرى وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة ، أطلقت جماعة الحوثى صاروخين باليستيين على مدينة مكة المكرمة ، تصدت لهما الدفاعات الجوية السعودية ونجحت فى إسقاطهما وذلك فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

صرح "رن تشنجفي" مؤسس شركة Huawei اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تقلل من قوة شركته، إذ تحدث إلى وسائل الإعلام الصينية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى إحباط أعمال شركة Huawei فى الولايات المتحدة.

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الأول منذ قدومه إلى الفريق فى صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا فى الموسمين الماضى والحالى.

أعلن خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أسماء 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.