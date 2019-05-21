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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:29 م
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مصرع شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى ألمانيا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:24 م
مصرع شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى ألمانيا فيضانات فى ألمانيا ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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لقى شخص مصرعه فى ولاية "بافاريا" الألمانية جراء الهطول الغزير للأمطار الذى تسبب فى حدوث فيضانات على نطاق واسع، خاصة فى جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن شرطة ولاية بافاريا الألمانية قولها إن سائقا يبلغ من العمر 44 عاما فقد السيطرة على سيارته بسبب الأمطار بالقرب من بلدة "أوراخ" مساء أمس؛ ما أدى إلى تحطمها فى غابة.

كما تعطلت ثلاثة خطوط للسكك الحديدية على الأقل فى جنوب ألمانيا بسبب الفيضانات.. ويستعد المسئولون فى عدة مناطق بالبلاد لفيضان الأنهار وجداول المياه حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على مدار يوم غد الأربعاء.

 


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