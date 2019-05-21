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محافظ شمال سيناء يكلف بسرعة مواجهة انتشار الذباب والبعوض بأحد أحياء العريش

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:07 م
محافظ شمال سيناء يكلف بسرعة مواجهة انتشار الذباب والبعوض بأحد أحياء العريش اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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اعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على شكاوى اهالى منطقة عاطف السادات بالعريش،من انتشار الذباب والبعوض.
 
وأوضح البيان، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صدق على تقرير لجنة البيئة بالمحافظة، بعد بحث الشكوى بتكليف مجلس مدينة العريش بالمتابعة اليومية للنظافة بالحى، ومراجعة التربية المنزلية للحيوانات والأغنام والطيور، وقيام مديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة بمتابعة التربية المنزلية لحيوانات المزرعة وإجراء التحصينات اللازمة .
 
وكان عددا من أهالى الحى، تقدموا بشكاوى لمحافظ شمال سيناء، تفيد بظهور الذباب والبعوض بشكل لافت فى بيوتهم خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بسرعة تحرك الجهات التنفيذية بحملات نظافة وتطهير للمكان.
 
 

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