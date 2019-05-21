كاردينال أمريكى يهاجم المسلمين: الحد من هجرتهم واجب وطنى

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت مواقع إخبارية أمريكية تصريحات لكاردينال أمريكى وصف فيها الحد من المهاجرين المسلمين بالواجب الوطنى، وقال إن تقليل عدد المسلمين المسموح لهم بالهجرة إلى الدول المسيحية التقليدية سيكون قرارا "حكيما" من جانب السياسيين.

وقال الكاردينال رايموند بورك فى مؤتمر فى روما مؤخرا، قبل يوم من المسيرة من أجل الحياة فى إيطاليا التى تعقد سنويا دفاعا عن الحق فى الحياة فى البلاد، إن فى تقديره أن مقاومة هجرة المسلمين واسعة النطاق هو مسئولية. وأضاف أن الإسلام يعتقد أنه سيحكم العالم حتما، ولا يجب أن تكون عالم صواريخ لترى ما يحدث فى أوروبا، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من المسلمين فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقال موقع Crux now، المعنى بأخبار الكاثوليك، إن تعليقات بيرك أحدث إضافة إلى نقاش بين الكاثوليك بشأن تطبيق تعاليم الإنجيل على الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى الدول الغربية من أفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع الكاردينال قائلا إنه فى حين يجب أن تكون الكنيسة كريمة للأشخاص غير القادرين على إيجاد وسيلة للعيش فى بلادهم، فإن هذا ليس الحال بالنسبة للعديد من المهاجرين المسلمين الذين يتهمهم بأنهم "انتهازيين".