video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كاردينال أمريكى يهاجم المسلمين: الحد من هجرتهم واجب وطنى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:28 ص
كاردينال أمريكى يهاجم المسلمين: الحد من هجرتهم واجب وطنى مهاجرون
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
 
نشرت مواقع إخبارية أمريكية تصريحات لكاردينال أمريكى وصف فيها الحد من المهاجرين المسلمين  بالواجب الوطنى، وقال إن تقليل عدد المسلمين المسموح لهم بالهجرة إلى الدول المسيحية التقليدية سيكون قرارا "حكيما" من جانب السياسيين.
 
 
 وقال الكاردينال رايموند بورك فى مؤتمر فى روما مؤخرا، قبل يوم من المسيرة من أجل الحياة فى إيطاليا التى تعقد سنويا دفاعا عن الحق فى الحياة فى البلاد، إن فى تقديره أن مقاومة هجرة المسلمين واسعة النطاق هو مسئولية. وأضاف أن الإسلام يعتقد أنه سيحكم العالم حتما، ولا يجب أن تكون عالم صواريخ لترى ما يحدث فى أوروبا، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من المسلمين فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
 
 
وقال موقع Crux now، المعنى بأخبار الكاثوليك، إن تعليقات بيرك أحدث إضافة إلى نقاش بين الكاثوليك بشأن تطبيق تعاليم الإنجيل على الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى الدول الغربية من أفريقيا والشرق الأوسط.
 
 وتابع الكاردينال قائلا إنه فى حين يجب أن تكون الكنيسة كريمة للأشخاص غير القادرين على إيجاد وسيلة للعيش فى بلادهم، فإن هذا ليس الحال بالنسبة للعديد من المهاجرين المسلمين الذين يتهمهم بأنهم "انتهازيين".
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"العربى لحقوق الإنسان" لـ"مجلس جنيف": انتهاكات العمالة المهاجرة منهج قطر

الداخلية الإيطالية :حالتا وفاة فقط لمهاجرين عام 2019 فى البحر المتوسط

المحكمة الأمريكية العليا ترفض التماسا لمهاجر عراقى للبقاء فى أمريكا

كاردينال امريكى

المسلمون

المهاجريون المسلمون

الكاثوليك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة