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قرارات حكومية تخصيص أراض لإنشاء إسكان اجتماعى ومبنى للشئون الاجتماعية ومدارس

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:53 م
قرارات حكومية تخصيص أراض لإنشاء إسكان اجتماعى ومبنى للشئون الاجتماعية ومدارس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.

 

وشملت القرارات تخصيص قطعتى أرض، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، الأولى بمساحة 1700م2 بزمام كوم العرب، مركز طما، لإقامة مدرسة إعدادى عليها، والثانية بمساحة 1029 م2بناحية الشعارنة الغربية، قرية إدفا، مركز سوهاج، لإقامة مدرسة إعدادية عليها أيضا، كما تم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1300 بمركز طما، محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية أمن سوهاج، لإقامة مبنى نقطة شرطة كوم إشقاو عليها.

 

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1343.41م2 بزمام قرية فرقص– مركز طامية، محافظة الفيوم، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحيرة، الاولى بمساحة 153م2 بقرية المسين، مركز الدلنجات، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة مبنى للشئون الاجتماعية عليها, والثانية بمساحة 400م 2 بكفر الدوار البلد مركز كفر الدوار لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

 

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض، بمساحة (18.5 س – 13ط) بزمام قرية الربع، مركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإضافتها لملعب مركز شباب الربع، وكذا تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 9572 م2، بمركز مغاغة، محافظة المنيا، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة إسكان اجتماعى عليها، وأخيرًا تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 100 فدان، بمنطقة طريق الخارجة / الداخلة بمركز الداخلة، محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مقر منطقة تجارية وخدمات متكاملة عليها.


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