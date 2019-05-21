video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح باب المنح للبرنامج الهندى للتعاون الفنى والإقتصادى بالأقصر.. تعرف على الشروط

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:51 م
فتح باب المنح للبرنامج الهندى للتعاون الفنى والإقتصادى بالأقصر.. تعرف على الشروط المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلنت نعمة حجاج حسانى مديرة إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، عن فتح المنح التدريبية للبرنامج الهندى للتعاون الفنى والاقتصادى، وذلك فى عدد من البرامج التدريبية ومنها البرنامج المتخصص عن تطبيقات الحوكمة فى مصر، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، ودبلومة بعد التخرج فى برامج الحاسب الآلي المتقدمة، وإدارة مخاطر المشروعات، والحسابات والموازنة والإدارة المالية فى القطاع الحكومى.
 
وأضافت نعمة حسانى في بيان أن شروط التقدم للبرامج تتضمن إجادة اللغة الانجليزية، وخبرة فى نفس المجال لمدة 5 سنوات، ويتراوح عمر المرشح بين 25 إلى 45 عاماً، وألا يكون قد سبق له السفر إلى الهند، مشيرة إلى أن التقديم يكون من خلال رابط www.itecgoi.in
 
وقالت مديرة إدارة التدريب، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن رفع كفاءة ومهارات العاملين بالمحافظات المختلفة.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. مديرية الشباب تنظم الملتقى الحرفى لدعم المهارات الحرفية للسيدات بالأقصر

مجلس مدينة الأقصر يسلم الباكيات للباعه الجائلين فى السوق الحضرى

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد تشغيل خط جديد بمنشأة العمارى والمدامود

صور.. دروس ولقاءات يومية لنشر الفكر الوسطى بمساجد الأقصر خلال رمضان

الاقصر

اخبار الاقصر

ادارة التدريب بالاقصر

اخبار مصر

منح تدريبية بالاقصر

اخبار المحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة