فتح باب المنح للبرنامج الهندى للتعاون الفنى والإقتصادى بالأقصر.. تعرف على الشروط

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت نعمة حجاج حسانى مديرة إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، عن فتح المنح التدريبية للبرنامج الهندى للتعاون الفنى والاقتصادى، وذلك فى عدد من البرامج التدريبية ومنها البرنامج المتخصص عن تطبيقات الحوكمة فى مصر، وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، ودبلومة بعد التخرج فى برامج الحاسب الآلي المتقدمة، وإدارة مخاطر المشروعات، والحسابات والموازنة والإدارة المالية فى القطاع الحكومى.

وأضافت نعمة حسانى في بيان أن شروط التقدم للبرامج تتضمن إجادة اللغة الانجليزية، وخبرة فى نفس المجال لمدة 5 سنوات، ويتراوح عمر المرشح بين 25 إلى 45 عاماً، وألا يكون قد سبق له السفر إلى الهند، مشيرة إلى أن التقديم يكون من خلال رابط www.itecgoi.in

وقالت مديرة إدارة التدريب، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن رفع كفاءة ومهارات العاملين بالمحافظات المختلفة.