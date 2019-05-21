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عشان ما تتعطلش.. تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 ص
عشان ما تتعطلش.. تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى بطاقة رقم قومى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يتوجه عدداً من المواطنين للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي ، ويكتشف بعد ذلك أنه نسي بعض المستندات المطلوبة، مما يتسبب في مضيعة لوقت المواطنين والموظفين.

 

ويقدم "اليوم السابع" للقراء المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى ، وهي:

 

- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.

 

- بطاقة تحقيق الشخصية "شخصية /عائلية " أو جواز سفر لاثبات شخصية المواطن,

 

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

 

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

 

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لاصحاب المهن النقابية.

 

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة.

 

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطـلاع عـلى الأصل "لاصحاب النشاط التجاري".

 

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي "بعد الاطلاع على الأصل" فى حالة إثبات المؤهل الدراسي.

 

فى حالة طلب تغيير محل الإقامة يتم إثباته بموجب عقد موثق أو إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون أو إقرار أحد الأقارب فى حالة طلب تغيير محل الإقامة لديه على ان يكون هذا العنوان مثبتا ببطاقة القريب الشخصية او العائلية .

 

بالنسبة لأرباب المعاشات او ذوى المؤهلات العلمية بالبطاقات الشخصية او العائلية لا يشترط إعادة اعتماد الاستمارات اذا كان المطلوب إثبات نفس المهنة.

 


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