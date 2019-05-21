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طوكيو ستطلب من وسائل الإعلام الأجنبية كتابة الأسماء بوضع اسم العائلة أولا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:09 م
طوكيو ستطلب من وسائل الإعلام الأجنبية كتابة الأسماء بوضع اسم العائلة أولا وزير الخارجية اليابانى تارو كونو
طوكيو (أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية اليابانى تارو كونو اليوم الثلاثاء، اعتزامه أن يطلب من وسائل الإعلام الأجنبية كتابة الأسماء اليابانية بوضع اسم العائلة أولا، كما هو معتاد فى اللغة اليابانية.

وقال كونو - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إنه على سبيل المثال ينبغى أن يُكتب اسم رئيس الوزراء اليابانى "آبى شينزو" وليس "شينزو آبى"، على غرار ما هو معمول به مع القادة الآسيوين مثل الرئيس الصينى شى جينبينج والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن.

ووفقا لما جرت العادة، تُكتب الأسماء اليابانية بداية بالاسم الشخصى إذا كانت اللغة المستخدمة فى الكتابة لغة أجنبية كالإنجليزية مثلا، وهو أمر بدأ فى القرن التاسع عشر فى ظل تنامى نفوذ الثقافة الغربية، وهو ما يرغب اليابانيون فى تغييره الآن.

 


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اليابان

طوكيو

وسائل الاعلام الاجنبيه

شينزو ابى

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