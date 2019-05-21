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طلاب بأولى ثانوى: امتحان الفرنساوى سهل ومباشر.. والأسئلة تعتمد على الفهم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:10 ص
طلاب بأولى ثانوى: امتحان الفرنساوى سهل ومباشر.. والأسئلة تعتمد على الفهم امتحانات الصف الأول الثانوى
كتب ــ محمود طه حسين
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أكد طلاب بالصف الأول الثانوى العام، سهولة امتحان اللغة الفرنسية والتى أدوا فيها الامتحان صباح اليوم الكترونيا على التابلت، موضحين أن الأسئلة اعتمدت على الفهم والتحصيل.

 

وأوضح الطلاب أن الأسئلة كانت مباشرة ومعظم جزئياتها بسيطة وأنهم استخدموا الأوبن بوك فى الوصول إلى معانى بعض الكلمات.

وبالنسبة لامتحان الألمانى، تباينت أراء الطلاب حول مستوى الأسئلة، قال الطالب عبد الرحمن محمد، بمدرسة الجيزة الثانوية، إن الأسئلة سهلة وتخاطب جميع المستويات واستخدموا الأوبن بوك فى الوصول إلى المعنى المراد لبعض الكلمات.

 

فيما قالت الطالبة ياسمين أحمد، إن هناك بعض الجزئيات فى الامتحان صعبة ولكن باقى الأسئلة معقولة وبسيطة.

 

 

 

فيما شكا بعض الطلاب من صعوبة تحويل لوحة مفاتيح التابلت إلى اللغة الألمانية للإجابة عن الأسئلة، وتم التواصل مع قبل المسئولين عن امتحانات الصف الأول الثانوى العام ومسئولى التطوير التكنولوجى لإنهاء المشكلة.

 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضى،  ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.

 

 

 

 


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