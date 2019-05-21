video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب أولى ثانوى بالأقصر وسوهاج والمنوفية يطالبون بعودة نظام الامتحانات القديم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:35 م
طلاب أولى ثانوى بالأقصر وسوهاج والمنوفية يطالبون بعودة نظام الامتحانات القديم طلاب الصف الأول الثانوي بالأقصر
المحافظات – أحمد مرعى - محمود مقبول - محمد فتحى
إضافة تعليق

طالب عدد من طلاب الصف الأول الثانوى بالأقصر، بعد انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بتغيير نظام الامتحانات الإلكترونية، وعودة أداء الامتحانات بالطريقة القديمة، معترضين على نظام الامتحانات الإلكترونى.

 

وصرح عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بأن نسبة أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية فى اليوم الثالث لامتحانات الصف الأول الثانوى دور مايو لعام 2019 بلغت 96% من إجمالى عدد الطلاب المقرر لهم أداء الامتحان ضمن المنظومة الإلكترونية، موضحاً أن عدد 23 مدرسة من 24 مدرسة من مدارس الاقصر التابعة للمنظومة التكنولوجية أدت الامتحان إلكترونيا، فى حين عدم تمكن طلاب مدرسة اصفون الثانوية من الامتحان إلكترونيا وأدوا الامتحان ورقيا، مؤكداً أنه جارى حل المشكلة الخاصة بها لاستكمال الامتحانات إلكترونياً.

 

وأشار عبد اللطيف عمران، إلى أن هناك 7 مدارس تؤدى الامتحانات ورقيا وفقا لتعليمات الوزارة لحين استكمال البنية التكنولوجية بها، مؤكدا انعقاد غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات بالإدارات التعليمية وتواصلها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمواجهة أى مشكلات قد تطرأ وسرعة حلها.

 

وفى سوهاج، شهدت إدارتا سوهاج وطهطا التعليمية اعتراض عدد من الطلاب والطلبات بعد أداء امتحان اليوم على النظام الإلكترونى الجديد، مطالبين بإلغاء النظام الجديد والعودة للنظام القديم.

 

وفى إدارة طهطا التعليمية، طالب الطلاب بلقاء مدير إدارة طهطا التعليمية وعرض الصعوبات التى واجهتهم والمشكلات التى تسببت فى خروجهم.

وفى المنوفية طالب العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى، وأولياء الأمور بمدينة شبين الكوم، بتغيير منظومة التعليم الجديدة والامتحانات على التابلت والعودة للنظام القديم، واستمع محافظ المنوفية إلى شكاوى الطلاب فى محاولة لتهدئتهم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. 5589 طالبا بالصف الأول الثانوى فى الأقصر يؤدون الامتحان إلكترونيا

طلاب بأولى ثانوى: امتحان الفرنساوى سهل ومباشر.. والأسئلة تعتمد على الفهم

تداول صور من أسئلة امتحان الفرنساوى لأولى ثانوى على بعض صفحات "فيس بوك"

طلاب بأولى ثانوى: امتحنا اللغة الثانية إلكترونيا دون أعطال فى السيستم

المدارس تمنع اصطحاب طلاب أولى ثانوى للهواتف داخل لجان الامتحان

امتحانات الصف الاول الثانوي

الامتحانات الإلكترونية

الامتحانات الورقية

النظام الجديد للامتحانات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة