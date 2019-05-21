طلاب أولى ثانوى بالأقصر وسوهاج والمنوفية يطالبون بعودة نظام الامتحانات القديم

المحافظات – أحمد مرعى - محمود مقبول - محمد فتحى

طالب عدد من طلاب الصف الأول الثانوى بالأقصر، بعد انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بتغيير نظام الامتحانات الإلكترونية، وعودة أداء الامتحانات بالطريقة القديمة، معترضين على نظام الامتحانات الإلكترونى.

وصرح عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بأن نسبة أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية فى اليوم الثالث لامتحانات الصف الأول الثانوى دور مايو لعام 2019 بلغت 96% من إجمالى عدد الطلاب المقرر لهم أداء الامتحان ضمن المنظومة الإلكترونية، موضحاً أن عدد 23 مدرسة من 24 مدرسة من مدارس الاقصر التابعة للمنظومة التكنولوجية أدت الامتحان إلكترونيا، فى حين عدم تمكن طلاب مدرسة اصفون الثانوية من الامتحان إلكترونيا وأدوا الامتحان ورقيا، مؤكداً أنه جارى حل المشكلة الخاصة بها لاستكمال الامتحانات إلكترونياً.

وأشار عبد اللطيف عمران، إلى أن هناك 7 مدارس تؤدى الامتحانات ورقيا وفقا لتعليمات الوزارة لحين استكمال البنية التكنولوجية بها، مؤكدا انعقاد غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات بالإدارات التعليمية وتواصلها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمواجهة أى مشكلات قد تطرأ وسرعة حلها.

وفى سوهاج، شهدت إدارتا سوهاج وطهطا التعليمية اعتراض عدد من الطلاب والطلبات بعد أداء امتحان اليوم على النظام الإلكترونى الجديد، مطالبين بإلغاء النظام الجديد والعودة للنظام القديم.

وفى إدارة طهطا التعليمية، طالب الطلاب بلقاء مدير إدارة طهطا التعليمية وعرض الصعوبات التى واجهتهم والمشكلات التى تسببت فى خروجهم.

وفى المنوفية طالب العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى، وأولياء الأمور بمدينة شبين الكوم، بتغيير منظومة التعليم الجديدة والامتحانات على التابلت والعودة للنظام القديم، واستمع محافظ المنوفية إلى شكاوى الطلاب فى محاولة لتهدئتهم.