ضبط عصابة تخصصت فى سرقة المواشى بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الماشية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وسبق الحكم على اثنين منهم فى قضيتى "سرقة - تبديد" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الماشية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة نقل أسيوط قيادة أحدهم وبحوزتهم (رأس ماشية مُبلغ بسرقتها ، 2 رأس أغنام ، سلاح أبيض "مطواة"، مقص حديد )، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وارتكاب حادثين بدائرة قسم ومركز طهطا، وأرشدوا عن المسروقات (2 رأس ماشية) لدى عميل لهم (جزار) تم ضبطه واعترف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .