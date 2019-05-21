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الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:52 م
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صلوات وشموع فى ذكرى مرور شهر على تفجيرات سريلانكا الانتحارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:47 م
صلوات وشموع فى ذكرى مرور شهر على تفجيرات سريلانكا الانتحارية حادث سريلانكا - صورة أرشيفية
(رويترز)
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أضاء كاثوليك فى سريلانكا الشموع وأدوا الصلوات خلال قداس اليوم الثلاثاء، أمام كنيسة تعرضت لهجوم إرهابيين ضمن تفجيرات فى عيد القيامة أودت بحياة ما يزيد على 250 شخصا.

واستهدفت هجمات أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنها ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة فى 21 أبريل، مما أحدث صدمة واسعة فى سريلانكا التى تمتعت بهدوء نسبى خلال السنوات العشر الماضية بعد انتهاء حرب أهلية استمرت 25 عاما.

واحتشد مئات المصلين، ومنهم ناجون من التفجيرات وأقارب للضحايا، خارج كنيسة سان أنتونى الكاثوليكية فى العاصمة كولومبو لإحياء ذكرى الحادث.

وبينما تعمل قوات البحرية على إعادة ترميم الكنيسة ذات الواجهة بيضاء اللون، كانت الشرطة تمشط المنطقة المحيطة بها بمصاحبة الكلاب البوليسية.

 

 

 


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سريلانكا

هجمات ارهابية

كنائس

صلوات

شموع

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