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الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:37 م
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شاهد حافلة تمر فوق امرأة فى المكسيك دون اصابات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:59 م
شاهد حافلة تمر فوق امرأة فى المكسيك دون اصابات المكسيك
كتبت فاطمة شوقى
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كشفت سلطات بلدية ناوكالبان فى المكسيك عن مقطع الفيديو مثير للإعجاب والدهشة، الذى يظهر اللحظة التى تمر فيها حافلة فوق امرأة مكسيكية ، ولكنها تنجو دون اصابات.
 
ووفقا لقناة "تيلى موندو 40" البرازيلية فقد وقع الحادث فى شارع أفييندا بالمكسيك،ويظهر فى الفيديو أن وسائل النقل العام تتوقف بعد أن مرت الحافلة على المرأة ، وانحنى العديد من الأشخاص لمحاولة مساعدة الضحية، إلا أنها نجت دون اى اصابات.
 
قالت السلطات المحلية إن المرأة تلقت مساعدة طبية ، رغم أن صحتها جيدة ، ولم تتعرض لأى اصابات.
 
 

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المكسيك

ناوكالبان

تيلى موندو 40

شارع أفييندا

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