شاهد حافلة تمر فوق امرأة فى المكسيك دون اصابات

كتبت فاطمة شوقى

كشفت سلطات بلدية ناوكالبان فى المكسيك عن مقطع الفيديو مثير للإعجاب والدهشة، الذى يظهر اللحظة التى تمر فيها حافلة فوق امرأة مكسيكية ، ولكنها تنجو دون اصابات.

ووفقا لقناة "تيلى موندو 40" البرازيلية فقد وقع الحادث فى شارع أفييندا بالمكسيك،ويظهر فى الفيديو أن وسائل النقل العام تتوقف بعد أن مرت الحافلة على المرأة ، وانحنى العديد من الأشخاص لمحاولة مساعدة الضحية، إلا أنها نجت دون اى اصابات.

قالت السلطات المحلية إن المرأة تلقت مساعدة طبية ، رغم أن صحتها جيدة ، ولم تتعرض لأى اصابات.