سقوط عاطل يتاجر فى العملة خارج السوق المصرفى بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لإتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص حاصل على معهد فنى تجارى مقيم بالوايلى القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.. وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها "10 آلاف ريال سعودى، 5200 جنيه مصرى".

واعترف المتهم بنشاطه غير المشروع، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.