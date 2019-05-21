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ووجدنا طريقة لتجنبها..

سفير فنزويلا لدى روسيا: العقوبات الأمريكية كبدتنا 130 مليار دولار خسائر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:49 م
سفير فنزويلا لدى روسيا: العقوبات الأمريكية كبدتنا 130 مليار دولار خسائر
كتبت فاطمة شوقى
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أكد السفير الفنزويلى لدى روسيا ، كارلوس رافائيل فاريا تورتوسا ، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن بلاده قد وجدت طرقًا لتجنبها ومواصلة التقدم فى التنمية الاقتصادية للشعب الفنزويلى.

 

وفى مقابلة مع وكالة "روسيا اليوم" على نسختها الإسبانية، قال تورتوسا "عندما أعلن رئيسنا أن إنتاج الذهب فى البلاد يتعافى، حظرت الحكومة الأمريكية على الفور أى علاقة تجارية مع شركات التعدين لدينا،و لقد قمنا بالفعل بإيجاد طرق للتحايل على هذه العقوبات ".وأشار تورتوسا إلى أنه "بنفس الطريقة سنتصرف فيما يتعلق بالتدابير الأخرى التى يتم اتخاذها ضد بلدنا".

 

ووفقًا للسفير ، فإن الخسائر الإجمالية لفنزويلا نتيجة العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة ضد كاراكاس يقدر بـ 130 مليار دولار، فى الفترة بين 2015 و2018، مضيفا أنه مع هذه الاموال يمكن تعيش  فنزويلا لمدة تسع سنوات.

 

وقال ممثل دولة أمريكا الجنوبية فى روسيا إنه على الرغم من الأعمال العنيفة التى تقوم بها قطاعات اليمين الفنزويلى ، فقد أصر الرئيس نيكولاس مادورو على طريق الحوار لحل الوضع والخلافات السياسية بين الفنزويليين سلمياً.

 

وأوضح الدبلوماسى أن حوالى 40 مؤسسة مالية فى 17 دولة جمدت 5.47 مليار دولار من فنزويلا، ووفقًا لتورتوسا ، فإن حكومته تقاتل لتحرير هذه الأموال وتريد أن تبلغ العالم بأسره بهذا الوضع المالى.

 

وكرر تورتوسا التأكيد على الشكوى ضد الولايات المتحدة، والإشارة إلى أن هدف واشنطن هو "الإطاحة برئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو" ، وتغيير المسار السياسى ، الذى أنشأه القائد هوجو تشافيز و "ملائمة ثروات البلاد" ، بما فى ذلك احتياطيات النفط.

 

وأخيراً نفى السفير وجود القوات الروسية فى فنزويلا وأخبر أن موسكو قد أعربت عن موقفها "لإظهار أن القضايا لا يمكن حلها بالتدخل، والتهديدات ، والابتزاز ، دون أى من تلك الخطوات التى نراها من حكومة الولايات المتحدة. "

 

 


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