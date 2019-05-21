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سفارة اليمن: أمين عام الرئاسة المصرية يقدم التهانى بمناسبة العيد الوطنى لليمن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:46 م
سفارة اليمن: أمين عام الرئاسة المصرية يقدم التهانى بمناسبة العيد الوطنى لليمن سفير اليمن فى القاهرة يستقبل أمين عام الرئاسة المصرية
إيمان حنا
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قدم أمين رئاسة جمهورية مصر العربية أحمد إيهاب، تهانى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة العيد الوطنى الـ29 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو 1990م.

جاء ذلك خلال زيارته للسفارة اليمنية فى القاهرة اليوم لنقل تهانى الرئيس السيسى لليمن قيادة وحكومة وشعباً.

وعبر أحمد إيهاب عن تمنيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لليمن دوام التقدم والازدهار وتحقيق ما تصبو إليه من رفعة وتطور وأمن واستقرار، مؤكدا وقوف مصر الدائم إلى جانب اليمن وشعبه ودعمها المستمر للشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية.

من جانبه استعرض السفير محمد على مارم تطورات الأوضاع السياسية والميدانية فى بلادنا، ومستجدات تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرار الميليشيات الانقلابية فى رفض تنفيذه، وممارساتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من عمر الاتفاق، والخروقات التى قامت بها فى الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية.

وأشار مارم إلى موقف الحكومة الرافض لعملية الانسحابات احادية الجانب التى قامت بها الميليشيات الانقلابية فى موانئ الحديدة لافتقارها إلى ابسط عمليات التحقق والرقابة التى مكنت الميليشيات من تنفيذ مسرحيتها الهزلية وتسليم الموانئ لأنفسها، مؤكداً أن الحكومة كانت وستظل مع تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث والمتمثلة فى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل والقرارات الدولية وفى مقدمتها القرار 2216.

وتقدم السفير مارم إلى أمين رئاسة الجمهورية بالشكر على المشاعر الطيبة والرفيعة التى أبداها الرئيس المصرى للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادى وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، مثمناً العلاقة الوثيقة والوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما توليه مصر من اهتمام ورعاية للجالية اليمنية المقيمة فى أراضيها.


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