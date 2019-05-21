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زوج فى دعوى نشوز: "هددنى عشيقها بالتخلص منى إذا لم أتنازل عن شقتى"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:00 ص
زوج فى دعوى نشوز: "هددنى عشيقها بالتخلص منى إذا لم أتنازل عن شقتى" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالب فيها إثبات خروجها عن طاعته وخيانته وتهديده برفقه عشيقها بالقتل إذا لم يتنازل عن شقته، ليؤكد: "تزوجتها رغم طلاقها قبلى مرتين وعاملتها بالمعروف ولكنها قابلت ذلك بالإساءة لى والوقوع فى الحرام ومرافقه رجال وخيانتي".

ويضيف الزوج "ن.س.ك": "زوجتى تكبرنى بـ8 سنوات وقعت فى حبها ودفعت كل ما أملكه لترضى عنى، ولكنى اكتشفت بعد الزواج أنها لا تتحمل العيش دون ارتكاب علاقات محرمة، لتتحول لسيدة قوية لا يهمها أحد".

وأشار الزوج إلى أنه تعرف عليها بعد طلاقها، ومكثت شهورًا مرتبطًا بها أقضى معظم أوقاتنا معا، إلى أن تعلقت بها وطلبت منها الزواج فوافقت، لأعيش طوال عام فى سعادة مخدوع فيها لتسلبنى معظم ثروتى، وفجأة دون أى مقدمات طلبت الطلاق، وعنفتنى عندما رفضت، ومدت يديها على بالضرب، وتوجيه الإساءة لى، وعندما اكتشفت السبب وعلاقتها برجل آخر رغم أنها ما زالت على ذمتى هددونى بالقتل".

ويضيف: بالرغم من أن الظروف المادية لعشيقها الذى تنوى الزواج به بعد تطليقى جيدة، ويمتلك شقة وسيارة ويعمل بأحدى الشركات، إلا أنها رفضت الطلاق بالمعروف وساومتنى أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية على الاستيلاء على باقى ممتلكاتى وتطليقًا خلعًا".

 


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