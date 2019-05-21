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رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى قنصل عام فرنسا لبحث اتفاقية علمية مع جامعة إكس مارسى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:55 م
رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى قنصل عام فرنسا لبحث اتفاقية علمية مع جامعة إكس مارسى الدكتورعصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية مع السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتورعصام الكردى،رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء،السفيرة جانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك بهدف مناقشة اتفاقية التعاون المزمع توقيعها في شهر يونيو القادم 2019 بين جامعة الإسكندرية وجامعة إكس مارسيليا بفرنسا، بهدف دراسة إمكانية التعاون فى المجالات العلمية والثقافية والبيئية التي تهم الجامعتين . 
 
ومن جانبه أكد الكردى، أن الزيارة تأتي في إطار مناقشة الإتفاقية الإطارية بين جامعة الإسكندرية وجامعة إكس مارسي بفرنسا، لاسيما أن الجامعتين تربطهما إتفاقية إطارية ومشروعات تعاون، وأشار أنه تم الإتفاق على مشروعات تعاون جديدة بين الجامعتين تتضمن برامج أكاديمية حديثة ومتطورة لطلاب جامعة الإسكندرية فى مرحلتى البكالوريوس والماجستير، فضلا عن إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة إكس مارسي الفرنسية، وتتضمن أيضا التبادل الطلابي والمشاركة في المؤتمرات الطلابية المختلفة.
 
كما أكد الكردى، دعمه لأى إتفاقية من شأنها تنمية مهارات طلاب جامعة الإسكندرية، وتسهيل مشاركتهم في الأنشطة البحثية العالمية بالتعاون مع الجامعات الدولية، ودعم الطلاب المبدعين للوصول بأبحاثهم وابدعاتهم إلى المسابقات الدولية.
 
فيما أكدت السفيرة جانينا إيريرا، أن جامعة الإسكندرية تعد أحد أكبر الجامعات في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الفترة القادمة من المقرر أن تشهد تعزيز التعاون بين الجامعتين في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، من خلال شراكة بين الجانبين فى البرامج الدراسية المختلفة.
 
 

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