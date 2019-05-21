حبس عاطلين لسرقتهما المساكن بأسلوب كسر الباب فى الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات المساكن، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذان من منطقة سكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 4 جرائم بدوائر أقسام "باب شرقى، وأول المنتزه، والدخيلة"، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن 3 شاشات عرض، ولاب توب، و 3 هواتف محمولة، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة التحقيقات.