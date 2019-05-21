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جامعة الإسكندرية : توفير أقصى درجات السلامة والدعم للطلاب خلال الامتحانات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:23 ص
جامعة الإسكندرية : توفير أقصى درجات السلامة والدعم للطلاب خلال الامتحانات جامعة الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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وجه الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم، بضرورة إلتزام كليات الجامعة بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة  لتوفير أقصى درجات السلامة و الدعم اللازم للطلاب، خلال أدائهم لإمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى 2018/2019، مشدداً على ضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء الإمتحانات فى سهولة ويسر.
 
واستعرض الدكتور محمد انور فراج عميد كلية التربية، خلال المجلس، أعمال المرحلة الأولى لمشروع "مودة" وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى،  وذلك بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج، حيث تم تدريب 75 عضو من هيئة التدريس، قاموا بتدريب 5200 طالب وطالبة، عن طريق عقد الدورات الإرشادية والتعليمة والتوعوية، للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق المبكر بين المجتمع المصري.
 
كما استعرض الدكتور محمد بلال  مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال، تقريرآ مفصلآ عن أعمال المركز فى الفترة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019، بأعداد الطلاب والخريجين المشاركين فى الأنشطة وتوزيعهم على الكليات وشركاء النجاح مع المركز وجهات التعاون، كما استعرض تقرير عن مقرر الإبتكار وريادة الأعمال كمتطلب تخرج لجميع طلاب الجامعة، والتعاون مع مؤسسة  Certiport ومؤسسة Pearson، حيث تم الانتهاء من المرحلة التجريبية بعدد 1012 طالب و45 عضو هيئة تدريس، أصبحوا مدربين ريادة الأعمال، وتم اعتماد 26 عضو كمدربين دوليين في مجال ريادة الأعمال.
 
واحيط المجلس علما، بتوصية المجلس الأعلى للجامعات، بإجراء تطوير شامل للمناهج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا كل خمس سنوات، وربطها بسوق العمل، و إنشاء كليات التعليم التكنولوجى داخل الجامعات الحكومية المصرية، وإدراج منهج تكنولوجيا المعلومات فى جميع الكليات، و القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين للدراسة بالدول الأجنبية، والذين يرغبون فى معادلة شهادتهم بنظيرتها من جمهورية مصر العربية، وفقا للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات وتطبيقها بدءآ من العام الدراسى القادم 2019/2020 .
 
كما وافق المجلس، على المقترح المقدم من كلية التجارة بشأن اللائحة الدراسية بمرحلة البكالوريوس، وتحويلها لنظام الساعات المعتمدة، وقد قدمت كل من كليات الآداب والتربية الرياضية بنين بمشروع لتطوير لوائحهم إلى نظام الساعات المعتمدة.
 
ومن المقرر، أن العام القادم تكون جامعة الإسكندرية، هى اول جامعة مصرية تعمل بنظام الساعات المعتمدة فى كافة كلياتها.

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